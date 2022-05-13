Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о лесных пожарах в регионе

В Иркутской области в настоящее время действует восемь лесных пожаров на площади 102,5 га, ещё семь на площади 2020 га локализованы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«В Иркутской области действует восемь лесных пожаров на площади 102,5 га. Ещё семь на площади 2020 га локализованы. Прогноз — девять точек ликвидировать до конца суток, оставшиеся шесть локализовать. Основные пожары сосредоточены в Братском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Зиминском и Усольском районах», — написал Кобзев в Telegram.

По его словам, на постоянном мониторинге работают 13 самолётов.

«По прогнозам, в ближайшие трое суток по области ожидается высокая пожароопасность лесов. В западных районах возможен порывистый ветер», — подчеркнул он.

Кобзев напомнил, что на территории всей области действует режим ЧС.

«Впереди тёплые выходные, в воскресенье — до +27 °C. Посещение лесов запрещено! Охота и рыбалка тоже по запретом», — сказал глава области.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил о необходимости запретить сжигание сухой травы.

Как подчёркивал глава государства Владимир Путин, все условия для предотвращения лесных пожаров в России созданы, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.

Он также заявил о планах подписать указ о создании системы оценки эффективности мер по охране лесов от пожаров.