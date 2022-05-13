Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о лесных пожарах в регионе
- РИА Новости
«В Иркутской области действует восемь лесных пожаров на площади 102,5 га. Ещё семь на площади 2020 га локализованы. Прогноз — девять точек ликвидировать до конца суток, оставшиеся шесть локализовать. Основные пожары сосредоточены в Братском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Зиминском и Усольском районах», — написал Кобзев в Telegram.
По его словам, на постоянном мониторинге работают 13 самолётов.
«По прогнозам, в ближайшие трое суток по области ожидается высокая пожароопасность лесов. В западных районах возможен порывистый ветер», — подчеркнул он.
Кобзев напомнил, что на территории всей области действует режим ЧС.
«Впереди тёплые выходные, в воскресенье — до +27 °C. Посещение лесов запрещено! Охота и рыбалка тоже по запретом», — сказал глава области.
Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил о необходимости запретить сжигание сухой травы.
Как подчёркивал глава государства Владимир Путин, все условия для предотвращения лесных пожаров в России созданы, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.
Он также заявил о планах подписать указ о создании системы оценки эффективности мер по охране лесов от пожаров.