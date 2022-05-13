Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о лесных пожарах в регионе

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В Иркутской области в настоящее время действует восемь лесных пожаров на площади 102,5 га, ещё семь на площади 2020 га локализованы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о лесных пожарах в регионе
  • РИА Новости

«В Иркутской области действует восемь лесных пожаров на площади 102,5 га. Ещё семь на площади 2020 га локализованы.  Прогноз — девять точек ликвидировать до конца суток, оставшиеся шесть локализовать. Основные пожары сосредоточены в Братском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Зиминском и Усольском районах», — написал Кобзев в Telegram.

По его словам, на постоянном мониторинге работают 13 самолётов.

«По прогнозам, в ближайшие трое суток по области ожидается высокая пожароопасность лесов. В западных районах возможен порывистый ветер», — подчеркнул он.

Кобзев напомнил, что на территории всей области действует режим ЧС.

«Впереди тёплые выходные, в воскресенье — до +27 °C. Посещение лесов запрещено! Охота и рыбалка тоже по запретом», — сказал глава области.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил о необходимости запретить сжигание сухой травы.

Как подчёркивал глава государства Владимир Путин, все условия для предотвращения лесных пожаров в России созданы, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.

Он также заявил о планах подписать указ о создании системы оценки эффективности мер по охране лесов от пожаров.

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