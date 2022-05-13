В Тверской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

В Калининском районе Тверской области обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

К работам была привлечена группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы.

Спасатели советуют при обнаружении взрывоопасного предмета отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и немедленно обратиться в полицию или единую службу спасения.

Ранее Newinform сообщало, что в селе под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.