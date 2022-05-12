Школьники Москвы завоевали свыше тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде

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Заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные школьники завоевали свыше 1,3 тыс. дипломов на Всероссийской олимпиаде, это половина всех наград победителей.
Школьники Москвы завоевали свыше тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде

«Команда Москвы завоевала 1317 дипломов, в том числе 248 наград высшего достоинства», — цитирует Ракову «Москва 24».

Она уточнила, что количество полученных дипломов более чем на треть превышает показатели допандемийного 2019 года и почти повторяет успех прошлого года.

Школьники, которые показали высокие результаты, получат гранты мэра Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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