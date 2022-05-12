Школьники Москвы завоевали свыше тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде
«Команда Москвы завоевала 1317 дипломов, в том числе 248 наград высшего достоинства», — цитирует Ракову «Москва 24».
Она уточнила, что количество полученных дипломов более чем на треть превышает показатели допандемийного 2019 года и почти повторяет успех прошлого года.
Школьники, которые показали высокие результаты, получат гранты мэра Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.