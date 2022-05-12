Специалист Кусков прокомментировал решение Siemens прекратить производственную деятельность в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков прокомментировал решение Siemens прекратить производственную деятельность в России.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что России необходимо усилить использование альтернативных производителей, в первую очередь китайских.

«Например, поезда у нас были R200, которые мы специально сняли с производства ради Siemens. Теперь технологии надо либо снова покупать у кого-то, например, у Китая — у них отличные поезда. Либо ещё один вариант — изобретать свои», — сказал Кусков.

Со своей стороны, вице-президент ассоциации НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН назвал ситуацию серьёзным вызовом.

«Они не так много вещей производят в России, но это очень серьёзный, практически уникальный поставщик электрики и приводов к оборудованию... Мы ищем сейчас замену, пытаемся найти российских поставщиков такого оборудования. Это нелегко. Какие-то вещи мы купим в Китае», — заявил он.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Siemens покинет российский рынок вследствие событий на Украине.