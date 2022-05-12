Эпидемиолог Макенов предупредил россиян о наступлении пика активности клещей
- РИА Новости
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Насекомые просыпаются и активизируются, предупредил специалист в беседе с НСН.
«Поэтому сейчас пик, нужно быть осторожными, в каком бы регионе вы ни жили в России. Сейчас то самое время, когда стоит быть внимательными на природе. В 2020 году, когда были массовые ограничения и люди не выходили или меньше выходили на природу, тогда было уменьшение числа обратившихся», — отметил Марат Макенов.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.