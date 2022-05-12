Эпидемиолог Макенов предупредил россиян о наступлении пика активности клещей

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов заявил, что в России начался пик «сезона клещей».
Эпидемиолог Макенов предупредил россиян о наступлении пика активности клещей
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Насекомые просыпаются и активизируются, предупредил специалист в беседе с НСН.

«Поэтому сейчас пик, нужно быть осторожными, в каком бы регионе вы ни жили в России. Сейчас то самое время, когда стоит быть внимательными на природе. В 2020 году, когда были массовые ограничения и люди не выходили или меньше выходили на природу, тогда было уменьшение числа обратившихся», — отметил Марат Макенов.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить