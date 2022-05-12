Дептранс Ростовской области: порты региона ожидают роста грузооборота из-за санкций
- РИА Новости
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Об этом сообщает rostovgazeta.
«В связи с введёнными ограничениями нагрузка на речной и морской флот существенно увеличится», — заявил замгубернатора региона Владимир Окунев.
Вместе с этим на портовых предприятиях Ростовской области заявили о готовности к увеличению грузооборота.
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