Дептранс Ростовской области: порты региона ожидают роста грузооборота из-за санкций

В Департаменте транспорта Ростовской области заявили, что порты региона ожидают роста грузооборота из-за введённых антироссийских санкций.

Об этом сообщает rostovgazeta.

«В связи с введёнными ограничениями нагрузка на речной и морской флот существенно увеличится», — заявил замгубернатора региона Владимир Окунев.

Вместе с этим на портовых предприятиях Ростовской области заявили о готовности к увеличению грузооборота.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.