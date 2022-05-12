Дептранс Ростовской области: порты региона ожидают роста грузооборота из-за санкций

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В Департаменте транспорта Ростовской области заявили, что порты региона ожидают роста грузооборота из-за введённых антироссийских санкций.
Дептранс Ростовской области: порты региона ожидают роста грузооборота из-за санкций
  • РИА Новости
  • © Сергей Венявский

Об этом сообщает rostovgazeta.

«В связи с введёнными ограничениями нагрузка на речной и морской флот существенно увеличится», — заявил замгубернатора региона Владимир Окунев.

Вместе с этим на портовых предприятиях Ростовской области заявили о готовности к увеличению грузооборота. 

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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