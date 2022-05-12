Аналитик Ермилова допустила, что спрос на авто не восстановится в России в 2022 году

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова выразила мнение, что до конца 2022 года в России едва ли стоит ждать серьёзного роста спроса на автомобили.

«Частично компании-производители из зарубежных стран приостановили поставки авто. Помимо этого, до сих пор остаётся проблема с полупроводниками, которые необходимы для производства авто. Пока продажи будут меньше, чем в прошлом году. Сейчас то, что есть в наличии, продаётся по значительно более высокой цене. Поэтому в этом году при высоких ценах и дорогих кредитах продажи будут меньше, чем ранее», — сказала она в разговоре с ИА REGNUM.

Ермилова добавила, что цены на азиатские авто практически сравнялись с европейскими.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.