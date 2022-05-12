В Крыму рассказали о сотрудничестве с Китаем в сфере торговли. Отмечается, что 11% экспорта Крыма производится в эту страну.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра финансов республики Ирины Кивико.

«Почти 11% в структуре экспорта — Китай. Китай у нас приобретает куриные лапки, как ни странно это звучит, вино — любят очень сладкие вина», — говорится в заявлении.

Министр также добавила, что Крым намерен и дальше продолжать сотрудничество с Китаем.

Ранее kp.ru сообщил о сотрудничестве Хабаровского края и Китая в сфере торговли.