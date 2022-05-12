Российский интернет-форум пройдёт 18 мая

Российский интернет-форум состоится 18 мая.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Среди участников — представители властей, ведущих компаний Рунета, блогеры, медиабизнес.

Они обсудят, как адаптироваться к новым реалиям, какие инструменты использовать и на какие новые площадки выходить. Также будут дискуссии о том, как поддержать рынок труда, как привлекать IT-кадры, чем заменить ушедшие продукты.

Ключевая концепция РИФ в 2022 году — баланс работы и жизни в цифровом мире.

Ранее сообщалось, что онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 мая.