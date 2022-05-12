Эндокринолог Филиппова рассказала об опасных свойствах кваса

Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, чем опасен квас — как магазинный, так и домашний.

Из-за большого количества химических ингредиентов в составе покупной квас может вообще не содержать полезных свойств, а за надписью «натуральный» на упаковке часто скрывается смесь из пищевых добавок, красителей, консервантов и усилителей вкуса. Всё это наносит вред организму, сообщила врач в беседе с Пятым каналом.

В то же время, ошибочно полагать, что натуральный квас полезен всем без исключения, говорит Филиппова.

От напитка стоит воздержаться людям с сахарным диабетом, при склонности к повышению артериального давления, при заболеваниях ЖКТ, отметила специалист.

Ранее психолог, диетолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал о вредных для здоровья напитках.