Эндокринолог Филиппова рассказала об опасных свойствах кваса

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Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, чем опасен квас — как магазинный, так и домашний.
Эндокринолог Филиппова рассказала об опасных свойствах кваса
  • РИА Новости

Из-за большого количества химических ингредиентов в составе покупной квас может вообще не содержать полезных свойств, а за надписью «натуральный» на упаковке часто скрывается смесь из пищевых добавок, красителей, консервантов и усилителей вкуса. Всё это наносит вред организму, сообщила врач в беседе с Пятым каналом.

В то же время, ошибочно полагать, что натуральный квас полезен всем без исключения, говорит Филиппова.

От напитка стоит воздержаться людям с сахарным диабетом, при склонности к повышению артериального давления, при заболеваниях ЖКТ, отметила специалист.

Ранее психолог, диетолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал о вредных для здоровья напитках.

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