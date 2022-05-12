На общественном транспорте Подмосковья совершили 15 млн поездок в майские праздники

В период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая в Московской области было совершено более 15 млн поездок в региональном общественном транспорте.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«В праздничные дни жители и гости Подмосковья продолжали активно пользоваться автобусами и электропоездами. Стоит отметить, что в четырёхдневный период пассажиропоток был меньше на 10%, чем в первые майские праздники», — заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

В День Победы на автобусах Мострансавто было совершено свыше 600 тыс. поездок.

Ранее сообщалось, что поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за период майских праздников перевезли свыше 12 млн человек.