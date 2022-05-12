В Татарстане на реализацию национального проекта выделят 2,3 млрд рублей

В Татарстане на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» выделят 2,3 млрд рублей.

Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства экономики республики.

«В том числе запланировано благоустройство 33 общественных пространств. Это парки и скверы в 26 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта запланирована реализация работ по строительству системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате.

Ранее kp.ru сообщал о начале ремонта дорог в Вологде в рамках нацпроекта.