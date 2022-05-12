В Подмосковье рассказали о закупках нового оборудования для медучреждений

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В три государственных медучреждения Московской области планируют закупить 517 единиц нового оборудования, заявил председатель областной Думы Игорь Брынцалов.
В Подмосковье рассказали о закупках нового оборудования для медучреждений
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Мы стараемся создать благоприятные условия труда для наших медработников. И делаем всё для максимально комфортного пребывания пациентов в больницах и поликлиниках области», — заявил Брынцалов.

Оборудование закупят в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Отмечается, что на эти цели было выделено 64 млн рублей. 

Ранее, как сообщает НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число высокотехнологичных операций онкологического профиля увеличилось в Москве почти на 50% за три года.

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