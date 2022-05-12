Дочь Маршала СССР Ерёменко осудила решение Латвии по монументу освободителям Риги

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Дочь Маршала Советского Союза Андрея Ерёменко Татьяна Ерёменко прокомментировала одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.
Дочь Маршала СССР Ерёменко осудила решение Латвии по монументу освободителям Риги
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» она напомнила, что под командованием Ерёменко войска 3-го Прибалтийского фронта освобождали Ригу от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

«Он (Андрей Ерёменко. — RT), наверное, принял бы какие-то меры, сначала переговорные. Он всегда с руководством Литвы и Латвии был в хороших отношениях, но это были наши, социалистические ставленники», — сказала дочь маршала.

Она также констатировала, что власти Латвии в очередной раз «показали своё лицо».

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

По сообщениям газеты «Взгляд», представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.

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