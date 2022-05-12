В Самарской области автомобилистов призвали к осторожности в связи с дождём

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ГИБДД в Самарской области призвала автомобилистов быть особенно осторожными на дорогах в связи с дождливой погодой.
В Самарской области автомобилистов призвали к осторожности в связи с дождём
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Winz

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на заявление управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В частности, сотрудники ГИБДД посоветовали водителям выбирать скорость, принимая во внимание состояние проезжей части.

«Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных маневров и обгонов», — говорится в сообщении.

Кроме того, всем автомобилистам напомнили о необходимости регулярно проверять техническое состояние транспортного средства.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт Дмитрий Славнов оценил инициативу ограничения скорости электросамокатов. 

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