Гражданина Украины будут судить в Крыму за совершённое в 1998 году преступление

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Гражданина Украины будут судить в Крыму за изнасилование и убийство девушки, совершённое в Ялте в 1998 году.
Гражданина Украины будут судить в Крыму за совершённое в 1998 году преступление
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Известно, что 44-летний мужчина действовал с сообщником, уголовное дело в отношении которого прекратилось в связи с его смертью.

Обвиняемый свою вину признал.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заключении под стражу мужчины, убившего свою мать.

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