Гражданина Украины будут судить в Крыму за совершённое в 1998 году преступление
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на заявление пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.
Известно, что 44-летний мужчина действовал с сообщником, уголовное дело в отношении которого прекратилось в связи с его смертью.
Обвиняемый свою вину признал.
Ранее сайт kp.ru сообщал о заключении под стражу мужчины, убившего свою мать.