Детсад в Тобольске приостановил работу после массового отравления детей

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Детский сад в Тобольске приостановил работу из-за острой кишечной инфекции у ряда детей.
Детсад в Тобольске приостановил работу после массового отравления детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В Тюменской области зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди детей организованного коллектива детского сада структурного подразделения МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева города Тобольска. Работа детского сада приостановлена», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вспышка заболеваемости детей была вызвана сальмонеллой.

Ранее стало известно, что следователи организовали проверку в связи массовым отравлением несовершеннолетних в детском саду Тобольска.

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