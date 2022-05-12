Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

В беседе с Life.ru он заявил, что евро ослабевает в связи с энергетическим и продовольственным кризисом, также наблюдается сокращение ВВП еврозоны.

«Для пары евро — доллар поддержкой выступает уровень 1,0480. Именно за ним сейчас нужно наблюдать. Если он не устоит, то курс евро провалится до 1,0375», — считает Антонов.

По его словам, в таком случае индекс доллара пройдёт сопротивление и начнётся новая фаза его укрепления против основных валют.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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