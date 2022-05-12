В Ростовской области выявили 68 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 68 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 374 092. Коэффициент распространения инфекции — 1,06.

Выздоровели 362 042 жителя, в том числе 159 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 4065 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.