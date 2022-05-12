В Хабаровском крае прививку от COVID-19 сделали 675 760 жителей

В Хабаровском крае прошло заседание оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

За последние две недели коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократили на 122 места, загруженность оценивается в 85,5%.

Первым компонентом вакцины привились 675 760 человек, завершил иммунизацию 636 781.

Ревакцинированы 133 998 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 201 211, выздоровевших — 198 992.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали три случая COVID-19 за последние сутки, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Госпитализированы 20 жителей, выписаны 27.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 83 827 человек, выздоровел 81 221.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.