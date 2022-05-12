V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня

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V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня на сцене Краснодарского музыкального театра ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова.
V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня
  • Gettyimages.ru
  • © suteishi

Об этом пишет сайт «Кубань 24». 

В фестивале примут участие приглашённые российские артисты и артисты Большого театра Белоруссии.

На открытии фестиваля можно будет услышать оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. 

Кроме того, будут представлены опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Дюймовочка» Ефрема Подгайца. 

Режиссёром шоу выступит Дмитрий Отяковский — победитель конкурса молодых оперных режиссёров в Мариинском театре.

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия. 

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил о проведении концерта камерной музыки в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова.

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