V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня

V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня на сцене Краснодарского музыкального театра ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова.

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