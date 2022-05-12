V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня
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Об этом пишет сайт «Кубань 24».
В фестивале примут участие приглашённые российские артисты и артисты Большого театра Белоруссии.
На открытии фестиваля можно будет услышать оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.
Кроме того, будут представлены опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Дюймовочка» Ефрема Подгайца.
Режиссёром шоу выступит Дмитрий Отяковский — победитель конкурса молодых оперных режиссёров в Мариинском театре.
Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.
Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил о проведении концерта камерной музыки в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова.