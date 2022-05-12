В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 83 жителя.
В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 162 818 человек, выздоровели 159 298 жителей.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе власти призвали пройти вакцинацию и ревакцинацию, передаёт «Ямал-Медиа». По данным регионального департамента здравоохранения, в наличии имеются все препараты.

«Пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях. В том числе и в сельских, и в районных больницах. Можно согласовать выезд мобильной медицинской бригады и на предприятия, в организацию», — отметила Мария Захарова, заместитель директора департамента.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

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