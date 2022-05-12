Столичная школа нянь открывает набор на четвёртый курс

В Москве бесплатная школа нянь «Бабушка и дедушка на час» центра занятости «Моя карьера» 18 мая начнёт четвёртый, заключительный в этом году курс обучения.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы. Курс продлится четыре недели. Участники изучат основы профессии няни, теорию поколений, методики раннего развития, пройдут спецкурс по работе с особенными детьми. Отмечается, что будущие няни также научатся оказывать детям первую помощь, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и другое. Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для фрилансеров.