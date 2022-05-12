Столичная школа нянь открывает набор на четвёртый курс
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Курс продлится четыре недели. Участники изучат основы профессии няни, теорию поколений, методики раннего развития, пройдут спецкурс по работе с особенными детьми.
Отмечается, что будущие няни также научатся оказывать детям первую помощь, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и другое.
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