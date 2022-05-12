Эксперт Муреева рассказала о способах продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке

Эксперт компании Itel Светлана Муреева рассказала о способах продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке.

В беседе с онлайн-изданием «Газета.Ru» она сказала, что необходимо соблюдать правильный температурный режим гаджета, чтобы сохранить батарею.

«Ноутбуки нагреваются при высокой нагрузке на процессор и отсутствии хорошей вентиляции, поэтому лучше пользоваться подставкой с вентиляторами. Сам процесс зарядки тоже нагревает батарею, поэтому при высоких нагрузках её можно на время отключить», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что не стоит оставлять ноутбук на солнце, так как «АКБ может нагреться до неприемлемых значений».

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