Эксперт Муреева рассказала о способах продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке

Короткая ссылка
Эксперт компании Itel Светлана Муреева рассказала о способах продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке.
Эксперт Муреева рассказала о способах продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке
  • Gettyimages.ru
  • © Eskay Lim / EyeEm

В беседе с онлайн-изданием «Газета.Ru» она сказала, что необходимо соблюдать правильный температурный режим гаджета, чтобы сохранить батарею.

«Ноутбуки нагреваются при высокой нагрузке на процессор и отсутствии хорошей вентиляции, поэтому лучше пользоваться подставкой с вентиляторами. Сам процесс зарядки тоже нагревает батарею, поэтому при высоких нагрузках её можно на время отключить», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что не стоит оставлять ноутбук на солнце, так как «АКБ может нагреться до неприемлемых значений».

Ранее «Известия» сообщали о том, как защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить