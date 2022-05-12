Подмосковье направило в Мариуполь продукты и питьевую воду

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что собранную в регионе гумпомощь отправили в Мариуполь, а также Новоазовский и Тельмановский районы. Помимо продуктов и товаров, нуждающиеся получат питьевую воду.
Подмосковье направило в Мариуполь продукты и питьевую воду
  • © Пресс-служба Губернатора Московской области / mosreg.ru

Об этом пишет «Радио 1».

«Вода — это самый главный запрос сейчас. Востребованы также канцелярские товары, продукты питания. Мне кажется, нужно всё», — сказал Воробьёв в ходе посещения подмосковного пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.

Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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