Подмосковье направило в Мариуполь продукты и питьевую воду
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Об этом пишет «Радио 1».
«Вода — это самый главный запрос сейчас. Востребованы также канцелярские товары, продукты питания. Мне кажется, нужно всё», — сказал Воробьёв в ходе посещения подмосковного пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.
Ранее ФАН со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области писало, что в регионе собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.