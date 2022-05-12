Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала «ЛенТВ24» на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24» на YouTube.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24» на YouTube, а также пояснить причину ограничения доступа», — говорится в заявлении.

В свою очередь, представители телеканала указали, что причиной блокировки послужила трансляция мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на канале российской госкорпорации на YouTube.