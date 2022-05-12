Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала «ЛенТВ24» на YouTube
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Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.
«Роскомнадзор потребовал от администрации Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24» на YouTube, а также пояснить причину ограничения доступа», — говорится в заявлении.
В свою очередь, представители телеканала указали, что причиной блокировки послужила трансляция мероприятий, посвящённых Дню Победы.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на канале российской госкорпорации на YouTube.