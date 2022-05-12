Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала «ЛенТВ24» на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24» на YouTube.
Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала «ЛенТВ24» на YouTube
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24» на YouTube, а также пояснить причину ограничения доступа», — говорится в заявлении.

В свою очередь, представители телеканала указали, что причиной блокировки послужила трансляция мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на канале российской госкорпорации на YouTube.

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