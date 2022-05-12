Аллерголог-иммунолог Фёдорова: сильный аромат черёмухи вызывает недомогание

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Аллерголог-иммунолог Валентина Фёдорова, рассказала, к каким последствиям может привести сильный аромат черёмухи.
Аллерголог-иммунолог Фёдорова: сильный аромат черёмухи вызывает недомогание
  • globallookpress.com
  • © Gennadiy Grikov

В беседе с Тульской службой новостей она рассказала, что сильный аромат цветущей черёмухи у некоторых людей вызывает интоксикацию, что проявляется в головной боли и тошноте, поэтому не рекомендовано оставлять растение в закрытом помещении.

«Как правило, достаточно убрать черёмуху, проветрить помещение или выйти на свежий воздух», — посоветовала врач.

Однако, как сообщает эксперт, черёмуха не может вызвать аллергическую реакцию.

«Черёмуха не является аллергеном и в этом смысле безопасна», — подытожила Фёдорова.

Ранее kp.ru сообщал о вреде городской пыли в Ростове-на-Дону.

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