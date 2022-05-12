Бочкарёв: на маршруте МЦД-4 строят и реконструируют 11 станций

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На перспективном четвёртом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) ведётся строительство и реконструкция 11 остановочных пунктов, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на маршруте МЦД-4 строят и реконструируют 11 станций
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В столице продолжается масштабная работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры будущего четвёртого маршрута МЦД. С начала этого года завершено строительство первого этапа нового остановочного пункта «Минская», а также реконструкция станции «Толстопальцево». До конца года планируется завершить реконструкцию еще четырёх платформ», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, это остановки «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок» и «Очаково».

«Всего же на МЦД-4 сегодня продолжаются работы на 11 станциях — ведётся второй этап строительства станции «Минская», возводятся новые остановочные пункты «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки», — уточнил вице-мэр.

Он добавил, что на существующих платформах «Каланчёвская», «Беговая» и «Белорусский вокзал» проходят работы по реконструкции.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась станция «Минская» Киевского направления МЖД.

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