Нутрициолог Матыскина рассказала о последствиях злоупотребления фруктовыми йогуртами

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Диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина рассказала о последствиях злоупотребления фруктовыми йогуртами.
Нутрициолог Матыскина рассказала о последствиях злоупотребления фруктовыми йогуртами
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

В беседе с радио Sputnik она рассказала, что завтрак фруктовым йогуртом приведёт к ещё большему голоду, что нежелательно.

«Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдёт быстрый подъём уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь», — объяснила врач.

По её словам, утром нужно насытить организм энергией, чтобы её хватило как минимум до обеда. 

Она также добавила, что большое количество сахара, содержащееся в фруктовых йогуртах, может привести к развитию сахарного диабета.

«Таким образом (съев фруктовый йогурт) мы провоцируем «инсулиновые качели», то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету», — предупредила эксперт. 

Ранее портал Nation News сообщал о пользе редиса для профилактики диабета.

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