Нутрициолог Матыскина рассказала о последствиях злоупотребления фруктовыми йогуртами
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В беседе с радио Sputnik она рассказала, что завтрак фруктовым йогуртом приведёт к ещё большему голоду, что нежелательно.
«Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдёт быстрый подъём уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь», — объяснила врач.
По её словам, утром нужно насытить организм энергией, чтобы её хватило как минимум до обеда.
Она также добавила, что большое количество сахара, содержащееся в фруктовых йогуртах, может привести к развитию сахарного диабета.
«Таким образом (съев фруктовый йогурт) мы провоцируем «инсулиновые качели», то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету», — предупредила эксперт.
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