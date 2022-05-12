Нутрициолог Матыскина рассказала о последствиях злоупотребления фруктовыми йогуртами

Диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина рассказала о последствиях злоупотребления фруктовыми йогуртами.

В беседе с радио Sputnik она рассказала, что завтрак фруктовым йогуртом приведёт к ещё большему голоду, что нежелательно.

«Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдёт быстрый подъём уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь», — объяснила врач.

По её словам, утром нужно насытить организм энергией, чтобы её хватило как минимум до обеда.

Она также добавила, что большое количество сахара, содержащееся в фруктовых йогуртах, может привести к развитию сахарного диабета.

«Таким образом (съев фруктовый йогурт) мы провоцируем «инсулиновые качели», то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету», — предупредила эксперт.

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