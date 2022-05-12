Психолог Розенова дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене

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Профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.
Психолог Розенова дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене
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  • © Maskot

В беседе с kp.ru она объяснила важность психогигиены использования гаджетов, так как, по её словам, проблемы со зрением — это примерно на 3% наследственный фактор и на остальные более чем 90% — проблема образа жизни.

Прежде всего, необходимо обучать ребёнка делать перерывы и отвлекаться от гаджета.

«Помните, что в «меню перерывов от гаджета» должны входить все те вещи, которые сохраняют здоровье и силы: специальные упражнения для глаз, игра, физическая активность, то есть зарядка, движение, силовые упражнения, прогулка на свежем воздухе», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, важна организация рабочего места, а также расстояние между глазами ребёнка и телефоном.

«Не забывайте про правильную организацию рабочего места и освещение на нём, а также про постоянные подсказки-напоминания ребёнку держать гаджеты на определённом расстоянии от глаз и «держать спину», — заключила психолог.

Ранее в беседе с URA.RU офтальмолог Шилова рассказала о противопоказаниях к ношению линз. 

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