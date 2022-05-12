Офтальмолог Шилова рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз

Офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.

В беседе с URA.RU она сказала, что людям с искривлённой роговицей не рекомендовано носить линзы.

«Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы. Есть такие заболевания, как кератоконус, это различные формы изменения роговицы, которые не дают возможности получить правильную посадку контактной линзы», — объяснила врач.

По её словам, линзы также не всегда могут помочь при возрастной дальнозоркости, так как людям сложно к ним адаптироваться.

Кроме того, необходимо учитывать, что линзы имеют ограниченный диапазон коррекции зрения.

«Мы знаем, что контактная линза имеет ограничения по оптической силе, то есть не все величины астигматизма можно исправить», — заключила эксперт.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» офтальмолог Шилова порекомендовала носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду.