За сутки в России госпитализировали 3353 человека с COVID-19

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За сутки в России госпитализировали 3353 человека с COVID-19, накануне — 1132.
За сутки в России госпитализировали 3353 человека с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 4065 случаев инфицирования коронавирусом. 

Также за сутки умерли 111 человек с COVID-19, а выздоровели 6930 жителей страны.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается 12-ю неделю подряд. Также сообщалось, что подлинии омикрон-штамма коронавируса ВА.4 и ВА.5 в России не выявлены.

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого коронавируса.

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