Пожарный погиб в ходе тушения возгорания в лесу в Партизанске Приморского края. Об этом информирует региональное правительство.

«Пожарный погиб в Партизанске во время тушения огня в лесу недалеко от частного сектора», — приводит сообщение РИА Новости.

Пожарный участвовал в ликвидации возгорания вместе с командиром. Они работали, используя воздуходувки, так как техника к этому месту подойти не могла из-за сложного рельефа местности.

«Задымление было слишком сильным, пропал из вида, через какое-то время найден мёртвым», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме в приморском посёлке Шкотово.