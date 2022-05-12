В Херсонской области сообщили о готовности бесплатно поставлять воду в Крым

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров будут бесплатными, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В комментарии РИА Новости он отметил, что в регионе больше нет «враждебной к крымчанам украинской нацистской власти».

«Все они сбежали... Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам своё дружеское плечо», — сказал Стремоусов.

Ранее председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что полуостров полностью откажется от иных источников воды, кроме Северо-Крымского канала, до конца весны.

В Крыму также сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины.