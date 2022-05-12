В Херсонской области сообщили о готовности бесплатно поставлять воду в Крым
В комментарии РИА Новости он отметил, что в регионе больше нет «враждебной к крымчанам украинской нацистской власти».
«Все они сбежали... Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам своё дружеское плечо», — сказал Стремоусов.
Ранее председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что полуостров полностью откажется от иных источников воды, кроме Северо-Крымского канала, до конца весны.
В Крыму также сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины.