Все школы Хабаровска получили сообщения об угрозе минирования

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В Хабаровске проводится эвакуация всех школ из-за сообщений о минировании учебных заведений, сообщили в мэрии.

«Все школы Хабаровска вновь эвакуируют из-за сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту администрации города», — следует из сообщения горадминистрации.

Экстренные службы выехали на проверку общеобразовательных учреждений.

4 мая в Хабаровске также эвакуировали людей из всех школ, детских садов и больниц из-за сообщений о возможной угрозе взрыва.

Позже на фоне сведений о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском эвакуировали детей и персонал школ.

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