Все школы Хабаровска получили сообщения об угрозе минирования
«Все школы Хабаровска вновь эвакуируют из-за сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту администрации города», — следует из сообщения горадминистрации.
Экстренные службы выехали на проверку общеобразовательных учреждений.
4 мая в Хабаровске также эвакуировали людей из всех школ, детских садов и больниц из-за сообщений о возможной угрозе взрыва.
Позже на фоне сведений о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском эвакуировали детей и персонал школ.