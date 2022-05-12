Из Удмуртии в Донбасс отправили 60 тонн пиломатериалов

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Из Удмуртии отправили вагон «Поезда помощи Донбассу» с 60 т пиломатериалов для жителей ЛНР и ДНР.
Из Удмуртии в Донбасс отправили 60 тонн пиломатериалов
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Graham

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы отправляем продукцию от четырёх предприятий, но готовность изъявили более 30 предприятий с территории республики. Это абсолютно бесплатная помощь», — заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Всего в составе поезда будут вагоны с гуманитарной помощью из 60 регионов России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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