Из Удмуртии в Донбасс отправили 60 тонн пиломатериалов
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Мы отправляем продукцию от четырёх предприятий, но готовность изъявили более 30 предприятий с территории республики. Это абсолютно бесплатная помощь», — заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.
Всего в составе поезда будут вагоны с гуманитарной помощью из 60 регионов России.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.