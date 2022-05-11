Специалист Самойленко прокомментировал планы Apple по прекращению производства iPod

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко прокомментировал планы компании Apple по прекращению производства плеера iPod.

В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что с плеером были связаны технические ошибки и сложности, которые в прошлом могли привести к прекращению выпуска устройства.

«Но спасло то, что плеер стал признаком эпохи, получил массовое распространение во всём мире и стал гиперпопулярным», — отметил эксперт.

Как считает Самойленко, сейчас такое количество технических проблем привело бы к резкому сворачиванию производства уже на старте.

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