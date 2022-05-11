Специалист Самойленко прокомментировал планы Apple по прекращению производства iPod

Короткая ссылка
Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко прокомментировал планы компании Apple по прекращению производства плеера iPod.
Специалист Самойленко прокомментировал планы Apple по прекращению производства iPod
  • Gettyimages.ru
  • © Yui Mok - PA Images

В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что с плеером были связаны технические ошибки и сложности, которые в прошлом могли привести к прекращению выпуска устройства.

«Но спасло то, что плеер стал признаком эпохи, получил массовое распространение во всём мире и стал гиперпопулярным», — отметил эксперт.

Как считает Самойленко, сейчас такое количество технических проблем привело бы к резкому сворачиванию производства уже на старте.

Ранее эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о возможных рисках при продаже подержанного смартфона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить