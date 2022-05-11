В Совфеде прокомментировали предложение разрешить регионам пресекать продажу алкоголя в общепите

Заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал предложение разрешить регионам пресекать продажу алкоголя в общепите.

«Де-факто дополнительные ограничения в некоторых регионах уже существуют. В частности, в Чеченской Республике. А уж для Якутии, Чукотки и других регионов такие меры просто необходимы», — цитирует Круглого «Парламентская газета».

Как отметил сенатор, нужно двигаться в сторону ограничения продажи спиртного и на федеральном уровне.

Ранее депутаты государственного собрания Республики Саха (Якутия) предложили разрешить регионам устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в общепите, например, дать им полномочия полностью запретить продажу спиртного в некоторых населённых пунктах. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.