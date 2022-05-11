В Подмосковье обсудили вопросы развития олимпиадного движения в регионе
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня важную тему обсуждаем. Вы серьёзную лепту внесли в эту работу. Поделитесь, что нужно сделать, чтобы в это движение вовлечь большее количество ребят», — заявил Воробьёв.
Он отметил, что качество образования — важнейший фундамент успеха для детей.
Кроме того, глава региона согласился с мнением, что школьников необходимо увлекать, вызывать у них интерес и желание участвовать в олимпиадах.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.