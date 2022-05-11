В Подмосковье обсудили вопросы развития олимпиадного движения в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообщался по видеосвязи со школьниками, ставшими лауреатами Всероссийской олимпиады.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня важную тему обсуждаем. Вы серьёзную лепту внесли в эту работу. Поделитесь, что нужно сделать, чтобы в это движение вовлечь большее количество ребят», — заявил Воробьёв.

Он отметил, что качество образования — важнейший фундамент успеха для детей.

Кроме того, глава региона согласился с мнением, что школьников необходимо увлекать, вызывать у них интерес и желание участвовать в олимпиадах.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.