В Подмосковье нашли шесть видов растений и животных из Красной книги

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Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило, что в Подмосковье обнаружены шесть новых краснокнижных видов растений и животных.
В Подмосковье нашли шесть видов растений и животных из Красной книги
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Reschke

«В числе новых видов — растения многорядник Брауна, дикранум зелёный, длиннолистная и утончённая анемона, хохлатка Маршалла, а также уязвимый вид насекомых — стрекоза пьемонтская», — приводит сообщение «Радио 1».

Редкие растения и животные обнаружены на территории подмосковного природного заказника «Долина реки Нара».

Ранее ФАН сообщало, что розовый пеликан, появившийся на свет в Московском зоопарке в марте, растёт и ведёт себя активно.

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