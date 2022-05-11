В Подмосковье нашли шесть видов растений и животных из Красной книги
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«В числе новых видов — растения многорядник Брауна, дикранум зелёный, длиннолистная и утончённая анемона, хохлатка Маршалла, а также уязвимый вид насекомых — стрекоза пьемонтская», — приводит сообщение «Радио 1».
Редкие растения и животные обнаружены на территории подмосковного природного заказника «Долина реки Нара».
Ранее ФАН сообщало, что розовый пеликан, появившийся на свет в Московском зоопарке в марте, растёт и ведёт себя активно.