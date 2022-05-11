В Татарстане подтвердили 193 случая коронавируса за сутки

В Татарстане подтвердили 193 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 146 836. вылечились 140 869 жителей, в том числе 203 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Якутии выявили 68 случаев COVID-19 за сутки, включая 23 случая в Якутске, передаёт mk.ru.

Лаборатории республики выполнили 445 исследований на коронавирус, всего с начала пандемии — 2 295 248.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.