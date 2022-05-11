В Тюменской области возбудили десять уголовных дел по фактам природных пожаров

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе возбуждено десять уголовных дел в связи с природными пожарами.
В Тюменской области возбудили десять уголовных дел по фактам природных пожаров
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Уже заведено десять уголовных дел. Дал поручение специалистам, несмотря на большую нагрузку, приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов для передачи в суд. Поджигатели должны ответить по всей строгости закона», — написал он в Telegram

Как сообщил Моор со ссылкой на данные МЧС по региону, причиной 96% возгораний является неосторожное обращение с огнём.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России созданы все условия для предотвращения лесных пожаров, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.

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