В Тюменской области возбудили десять уголовных дел по фактам природных пожаров
- РИА Новости
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«Уже заведено десять уголовных дел. Дал поручение специалистам, несмотря на большую нагрузку, приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов для передачи в суд. Поджигатели должны ответить по всей строгости закона», — написал он в Telegram.
Как сообщил Моор со ссылкой на данные МЧС по региону, причиной 96% возгораний является неосторожное обращение с огнём.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России созданы все условия для предотвращения лесных пожаров, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.