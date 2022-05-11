Врач Щепеляев рассказал, как обезопасить себя от смога

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, как обезопасить себя от смога.

«Смог может провоцировать аллергические реакции. Есть несколько действий, которые помогут облегчить симптомы аллергии, а в некоторых случаях предотвратить реакцию организма на смог», — заявил он в беседе с URA.RU.

В частности, если есть возможность не выходить на улицу — лучше остаться дома.

Также рекомендуется пить больше чистой воды, промывать нос и полоскать рот.

Кроме того, желательно пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями, проводить дома влажную уборку.

Тем, кто страдает бронхиальной астмой или хроническим бронхитом, не стоит уменьшать дозу применяемых препаратов. Помимо этого, необходимо постоянно иметь при себе ингаляторы.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму объявлено предупреждение из-за высокого класса пожарной опасности.