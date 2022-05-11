В Подмосковье с начала мая потушили 24 лесных пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Все пожары возникли по вине человека — это сельхозпалы и другие нарушения, связанные с неосторожным обращением с огнём», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
В частности, пожары потушили в Ступине, Звенигороде, Истре, Луховицах, Клину, Шатуре, Ногинске.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области сообщило, что при тушении пожара в пригороде Кургана пострадал один сотрудник МЧС.