В Подмосковье с начала мая потушили 24 лесных пожара

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С начала мая в Московской области потушили 24 лесных пожара.
В Подмосковье с начала мая потушили 24 лесных пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все пожары возникли по вине человека — это сельхозпалы и другие нарушения, связанные с неосторожным обращением с огнём», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

В частности, пожары потушили в Ступине, Звенигороде, Истре, Луховицах, Клину, Шатуре, Ногинске.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области сообщило, что при тушении пожара в пригороде Кургана пострадал один сотрудник МЧС.

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