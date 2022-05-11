Удмуртия заняла пятое место по итогам Всероссийской предметной олимпиады школьников

Удмуртия заняла пятое место по стране по итогам Всероссийской предметной олимпиады школьников.

Об итогах заключительного, федерального этапа национального состязания учащихся общеобразовательных учреждений сообщила пресс-служба главы и правительства республики, пишет интернет-издание «Сусанин».

В финале Всероссийской олимпиады от Удмуртии участвовали 90 учеников 8—11-х классов.

В финале всероссийского первенства сборная Удмуртии завоевала 57 дипломов, в составе команды шесть абсолютных победителей и 51 призёр. Республика в 2022 году вошла в топ-5 регионов России по итогам олимпиады.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.