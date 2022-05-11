Удмуртия заняла пятое место по итогам Всероссийской предметной олимпиады школьников

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Удмуртия заняла пятое место по стране по итогам Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Удмуртия заняла пятое место по итогам Всероссийской предметной олимпиады школьников
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об итогах заключительного, федерального этапа национального состязания учащихся общеобразовательных учреждений сообщила пресс-служба главы и правительства республики, пишет интернет-издание «Сусанин».

В финале Всероссийской олимпиады от Удмуртии участвовали 90 учеников 8—11-х классов.

В финале всероссийского первенства сборная Удмуртии завоевала 57 дипломов, в составе команды шесть абсолютных победителей и 51 призёр. Республика в 2022 году вошла в топ-5 регионов России по итогам олимпиады.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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