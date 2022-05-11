Самарские учёные начали разработку новых методов расчёта теплопроводности смартфонов и ноутбуков, которые помогут решить проблему перегрева гаджетов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление Минобрнауки.

«Серьёзной проблемой, накладывающей ограничения на развитие современных технологий микроэлектроники, стала необходимость охлаждения элементов, выделяющих в процессе работы большое количество теплоты, — это процессоры, аккумуляторные батареи, дисплеи смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Разработка новых систем охлаждения невозможна без точного моделирования процессов теплообмена», — объяснили в ведомстве.

Именно поэтому, говорится в сообщении, разработка новых методов расчёта теплопроводности материалов, газов и биологических тканей, которые, прежде всего, могут повысить работу смартфонов и ноутбуков, считается своевременной и актуальной.

Ранее сайту «Москва 24» рассказали об изобретении учёными робота-повара, способного определить блюдо на вкус.