Самарские учёные начали разработку новых методов расчёта теплопроводности смартфонов

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Самарские учёные начали разработку новых методов расчёта теплопроводности смартфонов и ноутбуков, которые помогут решить проблему перегрева гаджетов.
Самарские учёные начали разработку новых методов расчёта теплопроводности смартфонов
  • Gettyimages.ru
  • © Bronek Kaminski

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление Минобрнауки.

«Серьёзной проблемой, накладывающей ограничения на развитие современных технологий микроэлектроники, стала необходимость охлаждения элементов, выделяющих в процессе работы большое количество теплоты, — это процессоры, аккумуляторные батареи, дисплеи смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Разработка новых систем охлаждения невозможна без точного моделирования процессов теплообмена», — объяснили в ведомстве.

Именно поэтому, говорится в сообщении, разработка новых методов расчёта теплопроводности материалов, газов и биологических тканей, которые, прежде всего, могут повысить работу смартфонов и ноутбуков, считается своевременной и актуальной. 

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