Депутаты Госсобрания Якутии предложили разрешить регионам пресекать продажу алкоголя в общепите
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на данные в думской электронной базе.
«Предлагаемый законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в населённых пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции. Население региона негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, в населённых пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции», — отмечается в пояснительной записке.
По словам законодателей, основная цель проекта — снижение объёма потребления алкоголя.
В январе руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о подробностях своего предложения ограничить в России продажу алкоголя в выходные дни.