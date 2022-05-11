Депутаты Госсобрания Якутии предложили разрешить регионам пресекать продажу алкоголя в общепите

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Депутаты Государственного собрания Республики Саха (Якутия) предложили разрешить регионам устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в общепите, например, дать им полномочия полностью запретить продажу спиртного в некоторых населённых пунктах. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
Депутаты Госсобрания Якутии предложили разрешить регионам пресекать продажу алкоголя в общепите
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на данные в думской электронной базе.

«Предлагаемый законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в населённых пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции. Население региона негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, в населённых пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции», — отмечается в пояснительной записке.

По словам законодателей, основная цель проекта — снижение объёма потребления алкоголя.

В январе руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о подробностях своего предложения ограничить в России продажу алкоголя в выходные дни.

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