В Краснодарском крае рассказали о поддержке бизнеса в условиях санкций

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В Краснодарском крае на поддержку бизнеса из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае рассказали о поддержке бизнеса в условиях санкций
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

По словам Кондратьева, план по обеспечению устойчивого развития экономики Краснодарского края, который был принят два месяца назад, включает в себя 72 антикризисные меры.

«Санкции коснулись всех отраслей, и наша ключевая задача — помочь предприятиям продолжать работу, сохранить сотрудников. Это даст жителям уверенность в завтрашнем дне», — заявил губернатор.

Уточняется, что поддержка будет обеспечена всем сферам бизнеса — «от МСП до крупных промышленных предприятий».

Ранее сайт «Москва 24» сообщил о расширении программы льготного кредитования для предприятий в столице. 

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