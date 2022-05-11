В Краснодарском крае рассказали о поддержке бизнеса в условиях санкций
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
По словам Кондратьева, план по обеспечению устойчивого развития экономики Краснодарского края, который был принят два месяца назад, включает в себя 72 антикризисные меры.
«Санкции коснулись всех отраслей, и наша ключевая задача — помочь предприятиям продолжать работу, сохранить сотрудников. Это даст жителям уверенность в завтрашнем дне», — заявил губернатор.
Уточняется, что поддержка будет обеспечена всем сферам бизнеса — «от МСП до крупных промышленных предприятий».
Ранее сайт «Москва 24» сообщил о расширении программы льготного кредитования для предприятий в столице.