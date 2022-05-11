В Краснодарском крае рассказали о поддержке бизнеса в условиях санкций

В Краснодарском крае на поддержку бизнеса из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

По словам Кондратьева, план по обеспечению устойчивого развития экономики Краснодарского края, который был принят два месяца назад, включает в себя 72 антикризисные меры.

«Санкции коснулись всех отраслей, и наша ключевая задача — помочь предприятиям продолжать работу, сохранить сотрудников. Это даст жителям уверенность в завтрашнем дне», — заявил губернатор.

Уточняется, что поддержка будет обеспечена всем сферам бизнеса — «от МСП до крупных промышленных предприятий».

Ранее сайт «Москва 24» сообщил о расширении программы льготного кредитования для предприятий в столице.