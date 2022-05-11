В Тюменской области более 23 тысяч подростков подрабатывают в свободное время

В Тюменской области более 23 тыс. подростков трудоустраиваются в свободное от учёбы время.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Центр занятости региона.

«Наибольшее количество рабочих мест создаётся организациями в сфере образования, культуры, спорта, досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. Также трудоустройство осуществляется на предприятиях внебюджетного сектора экономики», — прокомментировал директор Департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.