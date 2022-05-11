В Тюменской области более 23 тысяч подростков подрабатывают в свободное время
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Центр занятости региона.
«Наибольшее количество рабочих мест создаётся организациями в сфере образования, культуры, спорта, досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. Также трудоустройство осуществляется на предприятиях внебюджетного сектора экономики», — прокомментировал директор Департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.