В Тюменской области более 23 тысяч подростков подрабатывают в свободное время

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В Тюменской области более 23 тыс. подростков трудоустраиваются в свободное от учёбы время.
В Тюменской области более 23 тысяч подростков подрабатывают в свободное время
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Центр занятости региона.

«Наибольшее количество рабочих мест создаётся организациями в сфере образования, культуры, спорта, досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. Также трудоустройство осуществляется на предприятиях внебюджетного сектора экономики», — прокомментировал директор Департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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