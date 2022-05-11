Автоэксперт Попов дал рекомендации по выбору детского автокресла
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В беседе с Inforeactor он отметил, что при выборе автокресла необходимо учитывать рост, вес и возраст ребёнка.
«Они делятся по весу, росту и возрасту ребёнка, нужно найти подходящее. В техническом описании всё написано. Второй момент — важно, чтобы кресло проходило испытание по ЕК. Это значит, что кресло выдержало испытание краш-тестами. Если это самопал, то оно не проходило испытания Еврокомиссии», — объяснил эксперт.
Также Попов порекомендовал использовать специальные крепления isofix.
«Лучше брать кресло с креплениями isofix, если машина поддерживает это. Крепления за ремни безопасности — шляпа, которая никуда не годится. В случае аварии ребенок будет вылетать», — рассказал он.
По его словам, они отличаются надёжностью из-за прямого монтажа металлических скоб в каркас автомобиля.