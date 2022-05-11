Автоэксперт Попов дал рекомендации по выбору детского автокресла

Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе детского кресла в машину.

В беседе с Inforeactor он отметил, что при выборе автокресла необходимо учитывать рост, вес и возраст ребёнка.

«Они делятся по весу, росту и возрасту ребёнка, нужно найти подходящее. В техническом описании всё написано. Второй момент — важно, чтобы кресло проходило испытание по ЕК. Это значит, что кресло выдержало испытание краш-тестами. Если это самопал, то оно не проходило испытания Еврокомиссии», — объяснил эксперт.

Также Попов порекомендовал использовать специальные крепления isofix.

«Лучше брать кресло с креплениями isofix, если машина поддерживает это. Крепления за ремни безопасности — шляпа, которая никуда не годится. В случае аварии ребенок будет вылетать», — рассказал он.

По его словам, они отличаются надёжностью из-за прямого монтажа металлических скоб в каркас автомобиля.